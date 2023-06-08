Fırsat eşitliği verin kadınlar başarır

Almanya'nın Köln kentinde yayın hayatını sürdüren Kadınca Dergisi, 11. kez 'Kadın İşveren ve Akademisyen Buluşması' gerçekleştirdi. Germania Terrasse'de düzenlenen buluşmaya, Türkiye, Belçika ve Almanya'nın farklı şehirlerinden kadın işverenler ile akademisyenler katıldı. Buluşmada ayrıca, SPD'li Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Milletvekili Tülay Durdu, Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Gizem Merve Beşli Atilla ile Köln Başkonsolosluğu Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Rukiye Sancar da yer aldı. Konuşmacılar, her alanda kadına fırsat eşitliği tanınması gerektiğini vurgu yaptı. Derginin Yayın Yönetmeni İbrahim Taş ise, işveren ve akademisyen kadınlar arasındaki bağın gerçekleştirdikleri buluşmalar ile her geçen gün genişlediğini söyledi. KÖLN