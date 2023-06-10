Çalışan göçmene maaş ayrımcılığı

Hükümet, Sol Parti'nin Federal Meclis'e verdiği soru önergesini yanıtlarken, her yedi çalışandan birinin Alman pasaportuna sahip olmadığını açıkladı. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu göçmen kökenli çalışanların sayısı 5.1 milyon olarak kayıtlara geçti. Hükümet, yabancı kökenli işçilerin en çok temizlik, yemek ve gıda endüstrisinde çalıştıklarını duyurdu.Çalışanların maaş durumunun da yer aldığı açıklamada, ayrımcılık büyük ölçekte göze çarptı. İncelenen grupta tam zamanlı çalışan bir yabancının ortalama maaşı 2728 euro olurken, Alman mesai arkadaşlarında rakam 3516 euro şeklinde tespit edildi. Hükümet, yarı zamanlı işte çalışan yabancı kökenli sayısında da artış olduğunu ifade edip rakamı 1.2 milyon olarak verdi.GÖÇMEN kökenliler ile Alman çalışanlar arasındaki yüksek maaş farkı tepki çekti. Pek çok alanda daha çocuk yaşlardan itibaren ayrımcılığa uğrayan göçmen kökenliler, "Aynı işi yapıyorsak, aynı maaşı almalıyız. Bu ülkenin kalkınmasında göçmenlerin büyük emeği var. Bu fark ortadan kalkmalı. Kadınlar da aynı maaş ayrımcılığından şikâyetçi" dedi.