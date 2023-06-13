Aklım her saniye İskenderun’da

Hollanda'nınRotterdam kenti yakınlarındaki Dordrecht'te yaşayan Hataylı Rıfat Alkan (47), yüzyılın depreminin ardından 127 gün geçmesine rağmen üzerindeki şoku atlatamadığını söyledi. Alkan, "Böyle bir afeti Allah'ım kimseye yaşatmasın. Geride kalan annem ve kardeşlerim her şeylerini kaybetti. Afet bölgesinde kalan akrabalarımı düşünürken, yemek boğazımdan aşağıya inmiyor" dedi.Depremin ilk altı gününde dört kişiyi kurtardığını söyleyen Altan, "Bunlardan biri annemdi. 17 kişiyi ise cansız olarak çıkardım. Aralarında babam da vardı. Akraba ve tanıdıklarımın arasında bulunduğu 30 kişiyi toprağa verdim. Annem tedavi altında. Türkiye'de üç hafta kaldıktan sonra Hollanda'ya geri döndüm ama her saniye aklım İskenderun'da. Psikolojik destek alıyorum" diye konuştu.BABASININ cesedine ulaştığında sevinç yaşadığını söyleyen Alkan, "İnsan babasının cesedini bulduğuna sevinir mi, ben sevindim. Çünkü, cesedin fazla hasarlı olmadığını gördüm. Artık onun bir mezarı var. Yakınlarının cesedine bile ulaşamayan var. Yüce Allah'ım hepimize güç ve kuvvet versin" dedi. Yaşadıklarını, gözyaşları içerisinde anlatan Alkan, bölgeye desteğin sürmesini istedi.