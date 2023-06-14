İyi ki Türkler dönüş yapmadı

Köln'de otomobil üreticisi Ford'un yeni tesisinin açılışını gerçekleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türk işçilerle sohbet etti, Türklerden övgüyle bahsetti. Scholz konuşmasında, "Meslektaşlarınızdan biri Sami Özberk. Kendisiyle yeni konuşma fırsatım oldu. Babası ve dedesi de Ford'da çalışmış. Neyse ki, çoğu kaldı. Ekonomimizin ve ülkemizin kalkınmasına yardımcı oldular" dedi.Göçün ilk yıllarında Ford'da Almanya'daki diğer tüm sanayi şirketlerinden daha fazla Türk kökenli insanın istihdam edildiğini belirten Başbakan Scholz, "Uzmanlar bize bugün bile yurtdışından yılda 400 bin kalifiye işçiye ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Entegrasyonun başarılı olması, işbirliğinin gelişmesi için gerekenler burada, Köln'deki Ford'da. Başarılı bir gelecek için bu ruhu canlı tutun" şeklinde konuştu.Scholz, Ford'un yeni yatırım ile elektrikli otomobil için Köln'de tesis açma kararının çok olumlu olduğunu ifade etti. Çok sayıda Türk'ün çalıştığı Ford'un yeni fabrikasında elektrikli otomobil üretimi için prototip çalışmaları sürüyor. Seri üretimine yıl sonunda başlanması planlanıyor. Ford, şu ana kadar Avrupa'daki fabrikalarında elektrikli otomobil üretmemişti.