Gençlerin hesabı boş

YAŞ grubuna göre hesaplarda bulunan para miktarını araştıran Alman Merkez Bankası (Bundesbank), 16-24 yaş grubu gençlerin hesabında ortalama 1400 euro bulunduğunu açıkladı. 75 yaş ve üstü kişilerde bu oran 4200 euro olarak göze çarparken, 25-34 yaş grubundakilerde ise rakam 2200 euro olarak belirlendi.BUNDESBANK verileri, okul eğitimine göre ayrılan hesap bakiyelerinde de farklılıklar gösterdi. Okul bitirme belgesi olmayanlarda medyan değer sadece 100 euro olarak göze çarptı. Lise diploması olanlardaki değer ise 5 bin euro şeklinde istatistiğe yansıdı.