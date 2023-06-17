Biz inandık onlar başardı

Almanya'daTürkçe dersi veren öğretmenlerin Türkiye'den gelmesinin önünün kapatılmak istendiği, Türkçe derslerine sınıf tahsis edilmediği bir dönemde, ülkeye gelen ilk öğretmenlerden olan Gülçin Çakmak (77), SABAH'a konuştu. Çakmak, hayat hikâyesini anlattı, velilere seslendi ve öğrencilerinin başarısından söz etti. Emekli öğretmen Çakmak'ın ilk sözleri, "Lütfen çocukları Türkçe derslerinden mahrum etmeyin" oldu.Yakın zaman önce kaybettiği eşi Hikmet Çakmak'ın Almanya'ya 1969, kendisinin ise 1971 yılında geldiğini ifade eden Gülçin Çakmak, "İlk neslin çocuklarına Wuppertal'de Türkçe ve Türk kültürü dersleri verdik. Şimdi o çocuklar beni torunlarının düğününe davet ediyor. O zamanlar sınıflarımızda 40'a yakın öğrenci olurdu. Şu an Türkçe derslerine ilgi o kadar az ki, artık okullar sınıf açmak istemiyor. Bu noktada velilere büyük görev düşüyor" dedi.TÜRK çocuklarının artık ilginç bir dil konuştuğunu ifade eden Çakmak, "Çocuklarımız yumuşak g harfini tanımıyor. Evde sürekli Almanca konuşuluyor. Türkçe bir zaman sonra unutulan dil olacak. Aileler biraz daha hassasiyet göstermeli" şeklinde konuştu. Eşi ile birlikte çocukların geleceklerine dokunduklarını ifade eden Çakmak, aralarında çok başarılı öğrencilerin çıktığını, bazılarının zaman zaman kendisini ziyaret ettiklerini söyledi.ÇAKMAK, "İlkokulda benim, ortaokulda eşimin okuttuğu bir kız öğrencimiz yıllar sonra savcı olarak karşımıza çıkınca gözyaşlarımızı tutamadık. Almanca bilmediği için öğrenme güçlüğü çeken çocukların gittiği okula (Hauptschule) gönderilen bir öğrencimiz vardı. Ona çok inanıyorduk, başaracağından emindik. O öğrencim yıllar sonra doktor olarak elimizi öpmeye geldi. İki kardeş öğrencim vardı, ikisi de polis oldu. Hepsiyle gurur duyuyorum" dedi.