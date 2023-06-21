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Giriş Tarihi: 21.6.2023

Bakan bile hükümetten memnun değil

Fatih YILMAZ
Bakan bile hükümetten memnun değil

Almanya’da hükümete olan memnuniyetsizliğin tavan yaptığı dönemde Ekonomi Bakanı Robert Habeck, “Ben de federal hükümetten memnun değilim” dedi

MEMNUNİYET ORANI DİPTE
Alman ARD televizyonunda Anne Will'in programında, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'e, halkın koalisyon hükümetinden memnuniyet oranının yüzde 20'ye düşmesini nasıl değerlendirdiği soruldu. Soruya samimi cevap veren Yeşiller Partili Bakan, "Ben de federal hükümetten memnun değilim" dedi.

'YASAYI İYİ ANLATAMADIK'
MİMARI olduğu Bina Enerji Yasası'nı iyi anlatamadıklarını kabul eden Habeck, tartışmaların artık sakinleşeceğini umduğunu söyledi. Bakan, "En azından bu yasayı Federal Meclis'te tartışmak mümkün olmasaydı, diğer tüm projeler tökezleyecek veya engellenecekti" diye konuştu.
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Bakan bile hükümetten memnun değil
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