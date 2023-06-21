Bakan bile hükümetten memnun değil

Alman ARD televizyonunda Anne Will'in programında, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'e, halkın koalisyon hükümetinden memnuniyet oranının yüzde 20'ye düşmesini nasıl değerlendirdiği soruldu. Soruya samimi cevap veren Yeşiller Partili Bakan, "Ben de federal hükümetten memnun değilim" dedi.MİMARI olduğu Bina Enerji Yasası'nı iyi anlatamadıklarını kabul eden Habeck, tartışmaların artık sakinleşeceğini umduğunu söyledi. Bakan, "En azından bu yasayı Federal Meclis'te tartışmak mümkün olmasaydı, diğer tüm projeler tökezleyecek veya engellenecekti" diye konuştu.