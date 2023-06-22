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Giriş Tarihi: 22.6.2023

O yolun geliri depremzedeye

O yolun geliri depremzedeye

Açık artırmadan yol satın alıp ev sahiplerinden geçiş bedeli isteyen Sevindik kardeşler hedef oldu. İki kardeş, “Yasa dışı iş yapmadık. Geliri bağışlayacağız” dedi

Almanya'nın zweibrücken kasabasındaki Siebenpfeiffer sokağının yolu, açık artırmaya çıktı. Başka bir ev için açık artırmaya katılan Yıldırım Sevindik, 2500 euro'ya yol satıldığını görünce teklif verdi. Yol, Aziz ve Yıldırım Sevindik'e satıldı. Tapuyu alan iki kardeş, yol üzerindeki evlerden yolu kullanım bedeli isteyince hedef haline geldi.

EV SAHİPLERİYLE GÖRÜŞTÜLER
SEVİNDİK kardeşler, önceki gün sokağa gitti ve ev sahipleriyle görüştü, "Yasa dışı iş yapmadık. Sahibi olduğumuz yolu kapatabiliriz. Evleri olanlara öncelik vermek istiyoruz. Satıştan elde edeceğimiz gelirin tamamını depremzedeler ile kanserli çocuklara bağışlayacağız" dedi. FRANKFURT
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O yolun geliri depremzedeye
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