O yolun geliri depremzedeye

Almanya'nın zweibrücken kasabasındaki Siebenpfeiffer sokağının yolu, açık artırmaya çıktı. Başka bir ev için açık artırmaya katılan Yıldırım Sevindik, 2500 euro'ya yol satıldığını görünce teklif verdi. Yol, Aziz ve Yıldırım Sevindik'e satıldı. Tapuyu alan iki kardeş, yol üzerindeki evlerden yolu kullanım bedeli isteyince hedef haline geldi.SEVİNDİK kardeşler, önceki gün sokağa gitti ve ev sahipleriyle görüştü, "Yasa dışı iş yapmadık. Sahibi olduğumuz yolu kapatabiliriz. Evleri olanlara öncelik vermek istiyoruz. Satıştan elde edeceğimiz gelirin tamamını depremzedeler ile kanserli çocuklara bağışlayacağız" dedi. FRANKFURT