Sabıkalı karakolda yeni vukuat

Karakoldagörevli bir Arap kökenli polisin, zorbalığa maruz kaldığı, başka bir bölgeye naklinin istendiği ve teklifi kabul ettiği ortaya çıktı. Zorbalık yaptığı iddia edilen polisler hakkında hakaret ve iftira şüphesiyle adli soruşturma başlatıldı. Frankfurter Rundschau Gazetesi'nde yer alan habere göre, polislerin görev yeri değiştirildi.SÖZ konusu karakoldan avukat Seda Başay Yıldız'ın gizli olan adresi sorgulanmış, ardından Yıldız'a tehdit mektupları gönderilmişti. Öte yandan soruşturma sırasında o karakoldan 5 polis memurunun da dâhil olduğu sohbet grubu deşifre edilmişti. Grup içinde Yahudi aleyhtarı, Nasyonal Sosyalist ve ırkçı içerik ile görseller paylaşılmıştı. FRANKFURT