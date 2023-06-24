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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Hastalar kalitesizlik kurbanı

Cengiz PARLAYAN
Hastalar kalitesizlik kurbanı

Sağlık sistemi son dönemde alarm veren Almanya’daki hastanelerde tıbbi kalite düşüklüğünün binlerce hastanın ölümüne neden olduğu ortaya çıktı

ÖLÜMLER ÖNLENEBİLİR
Federal Meclis'in Sağlık Komisyonu tarafından yapılan araştırma sonucuna göre Almanya'daki hastanelerde tıbbi kalite yetersiz. Şayet, hastaların çoğu daha iyi donanıma sahip veya uzmanlaşmış kliniklerde tedavi edilebilseydi, binlerce hasta yaşamını yitirmemiş olacaktı. Komisyona göre, her yıl ortalama 5 bin felç vakası ve ölümün önüne geçmek mümkün olacaktı.

UZMANLAŞMAYA GİDİLECEK
SAĞLIK Bakanı Karl Lauterbach, bulguların klinik alanda uzmanlaşmaya daha fazla odaklanma planının teyidi olduğunu söyledi. Bakan, "Hastane reformu, yılda on binlerce hayatı kurtaracak. Gelecekte, karmaşık müdahaleler, yalnızca uzmanlaşmış kliniklerde ve çok nitelikli doktorlar tarafından gerçekleştirilmeli. Her klinik her tıbbi tedaviyi sunmak zorunda değil" dedi.
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Hastalar kalitesizlik kurbanı
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