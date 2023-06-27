Aylin 2. kez gol kraliçesi

TürkiyeA Milli Kadın Futbol Takımımızın eski oyuncusu Aylin Yaren, 3. Bundesliga'da formasını giydiği Vicktoria Berlin ile gol kraliçeliğine uzandı. 26 maçta 44 kez ağları havalandıran Aylin, en yakın rakibine 13 gol fark attı. 2005 yılında başladığı profesyonel futbol kariyerinde İsveç, Almanya ve Türkiye'de 11 takımda forma giyen Aylin, 272 resmi maçta 147 gol kaydetti. Aylin, milli takımda 19 maçta 10 gol attı.AYLİN Yaren, ZDF Televizyonu'nda canlı yayın esnasındaki yarışmada Franck Ribery'yi 4-3 mağlup ederek adını duyurmuştu. Futbol topu ile adeta dans eden Aylin, Türk televizyonlarında yayınlanan yetenek yarışmasında topla yaptığı gösterilerle finale kalmıştı.