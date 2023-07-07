Cenaze göçü tersine döndü

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşayan Türkler, son yıllarda cenazelerini yaşadıkları ülkede defnetmeye başladı. DİTİB Cenaze Yardımlaşma Fonu, son dönemde Almanya'da defin oranının yüzde 30'lara ulaştığını açıkladı. Fon, önümüzdeki yıllarda rakamın daha da yükseleceğini, bu bakımdan Müslüman mezarlıklarının sayısının artması gerektiğini açıkladı.Bebek ve çocuk cenazelerinin neredeyse tamamının Almanya'da defnedildiği belirtilirken, "Artık Avrupa'da yaşayan yeni nesil cenazesini yaşadığı ülkede defnetmek istiyor. Mezarlık ziyaretlerini sık yapmak, sevdiklerine yakın olmak istiyorlar. Türkiye'de vefat edenlerin, çocuk veya eşleri arasında, 'Mezarı yakınımızda olsun' diyenler arttı. Bu yıl Türkiye'den yedi cenaze Almanya'ya getirildi" denildi.Türkiye'de yakınları kalmayanların daha çok Almanya'da defin istediğini aktaran fon yetkilileri, "Çocuk ve torunları Almanya'da yaşayan ve onların kabirlerini kolayca ziyaret edebilmesini isteyenler, Müslüman mezarlıklarına defnedilmeyi vasiyet ediyor. Bebek, çocuk gibi erken yaşlarda vefat edenler ile Alman uyruklu kişilerle evli olanlar ve kimsesizler, definde Almanya'yı tercih ediyor" dedi.