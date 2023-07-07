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Giriş Tarihi: 7.7.2023

Çocuklardan ağır fatura

Çocuklardan ağır fatura

Kovid-19 pandemisinde okulları kapanan, sosyal aktivitelerden uzaklaşan çocuk ve gençler birçok hastalıkla karşı karşıya kaldı. Depresyon tedavileri ise milyarlarca euro’ya mal olacak

Federal Aile Bakanı Lisa Paus dün, Ulm Üniversite Hastanesi ve Hamburg Üniversitesi'nden iki araştırma ekibinin raporunu basın toplantısıyla aktardı. Pandemi sırasında aylarca okulların kapalı kalması, boş zaman ve spor etkinliklerinin yapılamamasının, çocukların evde oturmasının, pek çok hastalığa neden olduğu vurgulandı.

DEPRESYON ARTTI
Bilim adamlarına göre, pandemi sırasında depresyon da arttı. Bu durum ekonomik maliyetlere neden olacak. İş görmemezlik yılda iki ila dört milyar euro, bu hastalıkların sonucu olarak olası işsizlik yılda 550 milyon ila 1.2 milyar euro arasında maliyet getirecek. BERLİN
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Çocuklardan ağır fatura
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