Çocuklardan ağır fatura

Federal Aile Bakanı Lisa Paus dün, Ulm Üniversite Hastanesi ve Hamburg Üniversitesi'nden iki araştırma ekibinin raporunu basın toplantısıyla aktardı. Pandemi sırasında aylarca okulların kapalı kalması, boş zaman ve spor etkinliklerinin yapılamamasının, çocukların evde oturmasının, pek çok hastalığa neden olduğu vurgulandı.Bilim adamlarına göre, pandemi sırasında depresyon da arttı. Bu durum ekonomik maliyetlere neden olacak. İş görmemezlik yılda iki ila dört milyar euro, bu hastalıkların sonucu olarak olası işsizlik yılda 550 milyon ila 1.2 milyar euro arasında maliyet getirecek. BERLİN