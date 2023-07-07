Zschaepe’den taktiksel itiraf

Bavyera Eyalet Meclisi NSU Araştırma Komisyonu, mayıs ayında kaldığı cezaevinde ifadesini aldığı NSU terör örgütü elebaşlarından Beate Zschaepe'nin meclis protokollerini yayınlandı. Gözlemciler, Zschaepe'nin "Tetiği çekmemiş olsam bile ben de suçluyum" ifadesinin taktiksel olduğunu ifade etti ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapisten kurtulabilmek için bu yola başvurduğunu söyledi.Zschaepe'nin ileriki tarihlerde pişmanlık göstererek cezaevi koşullarında iyileştirme talep edebileceği, ırkçı terör hareketinden ayrılmaya yönelik programlara katılım başvurusunda bulunabileceği de belirtildi. Zschaepe, dava sürecinde yalnızca yazılı açıklamalarda bulunmuş, soruları da yazılı olarak cevaplamıştı. Zschaepe, komisyona ilk kez uzun uzun konuşmuştu.