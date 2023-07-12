Çocuk pasaportu tarih oluyor

Seyahatlerde bir yıl geçerli olan, bazı ülkelerde ek vize uygulamasına takılan Alman vatandaşlarının çocuk pasaportları, önümüzdeki yılbaşından itibaren devre dışı kalıyor. Federal Meclis bu yönde karar aldı. Daha uzun geçerlilik süresine sahip olacak olan yeni elektronik çocuk pasaportları, 12 yaşın altındaki çocuklara veriliyordu. Ebeveynler her yıl pasaportu uzatmak ya da değiştirmek zorunda kalıyordu. Parmak izi de kaydedilemediğinden özellikle ABD ve Avustralya'ya seyahatte çocuklara ek vize almak gerekebiliyordu. Almanya bu sıkıntıları devre dışı bırakacak yeni pasaportlarla bütçede 491 milyar euro da tasarruf etmiş olacak. BERLİN