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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Tatilcilere iklim aktivisti darbesi

Tatilcilere iklim aktivisti darbesi

İklim aktivistleri dün iki havalimanını felç etti. Piste ulaşıp ellerini asfalta yapıştıran aktivistler tam tatil başlangıcında seferlerin iptal ve gecikmesine yol açtı

Alman Hükümeti'nin iklim politikalarını protesto etmek amacıyla eylemler gerçekleştiren iklim aktivistleri dün Düsseldorf ve Hamburg havalimanlarındaydı. Hamburg'da okulun son günü olması sebebiyle tatile gidecek olanların akın ettiği havalimanında eylem nedeniyle hava trafiği birkaç saat tamamen durdu. Hamburg'da 17 geliş ve 19 gidiş seferi iptal edildi, 10 uçak başka havaalanlarına yönlendirildi. Düsseldorf'ta da benzer durum yaşandı. Öte yandan aktivistler, Münih kentindeki bir otomobil galerisinde iki SUV aracı ateşe verdi. DÜSSELDORF
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Tatilcilere iklim aktivisti darbesi
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