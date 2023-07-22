‘Cehennemin dibine gidin’

Annesi Alman, babası Türk olan ve çoğu zaman ırkçılığa kendisinin de maruz kaldığını ifade eden ünlü komedyen Bülent Ceylan (47), ırkçılığa karşı şarkı yazdı. Sahne aldığı komedi gösterilerinde bu şarkıyı söyleyecek olan Ceylan, "Avrupa'da ve Almanya'daki mevcut durum nedeniyle şarkı daha fazla bekleyemezdi" şeklinde konuştu.Almanya'nın harika insanların yaşadığı güzel bir ülke olduğunu söyleyen Ceylan, "Ancak birkaç kişi bu ülkeyi çirkinleştirmeye ve insanları yavaşça ve sinsice farklı bir yöne yönlendirmeye çalışıyor. Nazilere karşı çok fazla şarkı yok" dedi. Ünlü komedyen, çocukluğunda kendisinin de ötekileştirildiğini, ırkçı hakarete uğradığını dile getirdi.IRKÇILIK nedeniyle arkadaşlarının çok daha fazla sıkıntı yaşadığını anlatan Ceylan, "Adı Ali olan arkadaşım defalarca ev ararken geri çevrildi. Ev sahipleri yüzüne açıkça 'Ali, burada yabancı istemiyoruz' dedi. Bu inanılır gibi değil" diye konuştu. Irkçılığa karşı kararlı duruş sergilemek istediğini de ifade eden Ceylan, "Ağzımızı açmak zorundayız" dedi. FRANKFURT