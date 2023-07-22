Kanser ilacıyla büyük vurgun

Ülkenin önde gelen televizyon ve gazeteleri, eczanelerin kanser ilaçları üzerinden elde ettiği haksız geliri araştırdı. ARD, WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung'un araştırması, 500 milyon euroluk vurgunu gün yüzüne çıkardı. Eczanelerin kanser ilaçlarından ortalama bin euro gelir elde ettikleri belirlenirken, söz konusu vurgun, "Ahlaki açıdan kınanacak durum" diye yorumlandı.Araştırmada bazı kanser ilaçlarından örnekler verildi. En yaygın kullanılan Bevacizumab isimli ilacı üretici firmadan 360 euro'ya alan eczanelerin, sağlık sigortalarına 1109 euro'luk fatura kestiği aktarıldı. Trastuzumab için sigortadan 1439 euro istendiği, ilacın 390 euro'ya alındığı belirtildi. Sigorta şirketleri, gerçek fiyatlardan haberdar olmadıklarını açıkladı.