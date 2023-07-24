Emekli maaşı utanç verici

Federal Meclis'te hükümete emekli maaşlarının durumuna ilişkin soru önergesi sunuldu. Önergeyi Çalışma Bakanlığı cevapladı ve 45 yıl tam zamanlı çalışıp emekli olan birinin, ortalama 1543 euro maaş aldığını ifade etti. Bakanlık, erkek emeklilerin maaş ortalamasının 1637 euro, kadın emeklilerin ise 1323 euro olduğunu aktardı.ÖNERGENİN sahibi olan Sol Partili Dietmar Bartsch, "Bu ortalama maaş, son yirmi yılın emeklilik politikasının utanç verici bir bilançosudur. Enflasyonu telafi etmek üzere bu yıl yüzde 10'luk maaş artışı talep ediyorum. Bakanlar, milletvekilleri ve müsteşarlar 9 bin euro enflasyon primi alırken emekliler de düşünülmeli" dediÜLKENİN doğu eyaletlerinde emekli maaşları daha düşük çıktı. Batı eyaletlerinde 45 yıl emeklilik sigortasına ödeme yağan bir kişi, ortalama 1605 euro emekli aylığı alabiliyor. Bu rakam karşımıza doğu eyaletlerinde 1403 euro olarak çıkıyor. Ocak ayındaki bir önergede de yaklaşık 2.7 milyon kadının tam zamanlı işte çok düşük maaşa çalıştığı ortaya çıkmış, bu kadınların düzenli 40 yıl çalışma sonrası bin euronun altına emekli maaşı alabildikleri belirtilmişti.