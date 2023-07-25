CDU’dan korkutan açıklama

HIRİSTİYAN Demokrat Parti'nin (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile yerel bazda işbirliği yapılabileceğini söyledi. AfD'nin Thüringen'de kaymakam, Saksonya Anhalt'ta bir belediye başkanı kazandığını hatırlatan Merz, "Bunlar demokratik seçimlerdir. Bunu kabul etmek zorundayız. Ve işbirliğinin yolları aranmalıdır" dedi.MERZ'İN bu açıklamasına anında tepki yağdı. Berlin Başbakanı Kai Wegner, "CDU, bu partiyle çalışamaz, çalışmak istemez ve çalışmayacaktır" derken, CDU Milletvekili Serap Güler de, "AfD ile ne şimdi ne de gelecekte hiçbir şekilde işbirliği yapılmayacak" diye konuştu. Güler, "AfD ile her türlü koalisyon veya benzeri işbirliğini reddediyoruz" dedi.