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Giriş Tarihi: 25.7.2023

CDU’dan korkutan açıklama

Fatih YILMAZ
CDU’dan korkutan açıklama

Almanya’da Angela Merkel döneminde 16 yıl aralıksız hükümette olan Hıristiyan Demokrat Parti, ırkçı AfD konusunda bir tabuyu yıktı ve Neo-Nazi yuvası olan partiyle işbirliğine yeşil ışık yaktı

İŞBİRLİĞİ YAPILABİLİR
HIRİSTİYAN Demokrat Parti'nin (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile yerel bazda işbirliği yapılabileceğini söyledi. AfD'nin Thüringen'de kaymakam, Saksonya Anhalt'ta bir belediye başkanı kazandığını hatırlatan Merz, "Bunlar demokratik seçimlerdir. Bunu kabul etmek zorundayız. Ve işbirliğinin yolları aranmalıdır" dedi.

GÜLER: KARŞIYIZ
MERZ'İN bu açıklamasına anında tepki yağdı. Berlin Başbakanı Kai Wegner, "CDU, bu partiyle çalışamaz, çalışmak istemez ve çalışmayacaktır" derken, CDU Milletvekili Serap Güler de, "AfD ile ne şimdi ne de gelecekte hiçbir şekilde işbirliği yapılmayacak" diye konuştu. Güler, "AfD ile her türlü koalisyon veya benzeri işbirliğini reddediyoruz" dedi.
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CDU’dan korkutan açıklama
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