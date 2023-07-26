Merz’in açıklamalarına tepki giderek büyüyor

ALMAN Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in, yerel düzeyde ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile işbirliği yapılabileceği yönündeki açıklamasına öfke dinmiyor. Merz'e, CDU'nun kardeş partisi Hıristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Genel Başkanı Markus Söder de tepki gösterdi. Bavyera Başbakanı "Ben bu görüşe katılmıyorum" dedi.SÖDER"CSU, hangi düzeyde olursa olsun AfD ile işbirliğini kesinlikle reddetmektedir. Böyle bir partiyle işbirliği yapmak bizim değerlerimizle bağdaşmaz" diye konuştu. CSU Genel Sekreteri Huber de, "AfD ile herhangi bir siyasi düzeyde işbirliği yapamayız ve yapmayacağız" dedi. Merz ise tepkiler üzerine geri atım atarak, yanlış anlaşıldığını savundu.