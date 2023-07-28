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Giriş Tarihi: 28.7.2023

ADAC’tan rekor kuyruk uyarısı

ADAC’tan rekor kuyruk uyarısı

Bu hafta Bavyera ve Baden Württemberg de okulların tatile girmesiyle birlikte on binlerce Türk’ün otomobilleriyle Türkiye’ye doğru yola çıkacak olması, Almanya’daki otobanları felç edecek

Alman otomobil ve touring kulübü ADAC, bu hafta şimdiye kadar görülen en uzun araç kuyruklarından birinin oluşabileceği uyarısında bulundu. Uyarıda, "Almanya'da tatile çıkacaklar en kötü araç kuyruklarından birine hazırlıklı olmalı denildi" Çok yoğun Türk nüfusun yaşadığı Bavyera ve Baden Württemberg eyaletlerinin yanı sıra Hollanda da okullar kapanıyor.
SADECE Almanya ve Hollanda'da değil, Avusturya, Macaristan, Hırvatistan ve Sırbistan gibi ülkelerde de büyük araç trafiği bekleniyor. "Hiç görülmemiş kuyruklar oluşabilir" denilen açıklamada, "Özellikle cuma günü öğleden sonra, cumartesi sabah ve pazar öğleden sonra otobanlarda çok büyük bir yoğunluk bekleniyor" ifadesi kullanıldı. FRANKFURT
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ADAC’tan rekor kuyruk uyarısı
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