Türkiye düşmanlığı bilinçli yapılıyor

Hessen Eyaleti'nde 8 Ekim'de yapılacak seçimlere katılacak olan Neue Mitte (Yeni Orta) Partisi Genel Başkanı Christoph Hörstel, SABAH Avrupa'yı ziyaret etti. Önemli açıklamalarda bulunan Hörstel, "Almanya'da yükselen ırkçılık endişe verici" dedi. Hörstel, Almanya'nın Türkiye ile iyi ilişkiler istemediğini de ileri sürdü.HÖRSTEL"Almanya'da bilinçli olarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı yapılıyor. Bir Alman vatandaşı olarak bu durumdan utanç duyuyorum. Biz Türkiye'nin her zaman yanındayız, Türk halkının seçtiği lideri de destekliyoruz. Batı medyası ise Türk halkının iradesini hiçe sayarak Erdoğan'a diktatör benzetmesi yaptı. Çok çirkin" dedi.HÖRSTEL"Seçimlere yüzde 90 katılımın olduğu ülkede bir insan tekrar seçiliyorsa nasıl diktatör olabilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç seçim kazandığını biz bile sayamıyoruz. Son seçimde de Erdoğan'ın tekrar seçilemeyeceği üzerine algı yapıldı. Ancak Türk seçmenler hepimize iyi bir ders verdi" diye konuştu.TÜRKLERE çifte vatandaşlık verilmemesini "ırkçılık" olarak nitelendiren siyasi, "Biz herkese çifte vatandaşlık hakkı verilmesini savunuyoruz" diye konuştu. Neue Mitte Partisi Genel Başkanı, Hessen seçimlerinde oy kullanma hakkı olan tüm göçmen kökenli seçmenleri sandığa gitmeye çağırdı. Hörstel, "Şimdiki hedefim Türk yetkililerle görüşüp dostluk konusunda fikir alışverişinde bulunmak" dedi.