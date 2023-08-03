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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Miniklerin karne sevinci

Miniklerin karne sevinci

Aşağı Saksonya’nın Nienburg kasabasında DİTİB’e bağlı Ulu Cami, 4-6 yaş arasındaki minikler için tören düzenledi

Çocuk Camii anlamına gelen "Kindermoschee" grubunda bulunan miniklere dönük törene Hannover DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Kadir Kızıltepe, veliler ve çocuklar katıldı. Kindermoschee öğrencilerinin törendeki sema gösterisi büyük ilgi gördü.

HOCALARA TEŞEKKÜR
TATİLE girecek olan grupta bulunan öğrencilere karne ile birlikte çeşitli hediyeler verildi. Kızıltepe, "Öğrencilerin yetişmesinde emek sarf eden din görevlisi Muammer Ağyar ile eşi Leyla Ağyar'a ve fahri öğreticilere ayrı ayrı teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. NİENBURG
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Miniklerin karne sevinci
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