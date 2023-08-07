Almanya’nın kalbi teklemeye başladı

Koronavirüs pandemisi ile birlikte büyük bir krize giren otomotiv sektörünün, tedarik sıkıntısı, çip krizi ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle krizden çıkamadığı bildirildi. Almanya'nın "kalbi" sayılan ve ülkenin en önemli sanayi kolu olan otomotiv sektörünün lider markalarının araç üretimleri, yüzde 50 oranında düştü. Aslında koronavirüs krizinden sonra üretimin artmasından hareket ediliyordu.Özellikle ülkenin en büyük otomobil üreticileri olan Volkswagen, Mercedes, BMW ve Audi'nin üretimleri önemli ölçüde azaldı. Bu dört dev, 2023'ün ilk beş ayında koronavirüs krizi öncesine göre yarım milyon daha az araç üretti. BMW'de üretim yaklaşık yüzde 10 inerken, Mercedes'in Ocak-Mayıs döneminde ürettiği araç sayısı 343 bini Almanya'da olmak üzere Avrupa genelinde yüzde 30 düşüşle, 627 binden 434 bine geriledi.Uzmanlar, elektrikli arabalar için de siparişlerin yarı yarıya düştüğüne dikkat çekti. Alman Motor Ticareti Merkez Birliği (ZDK) Başkan Yardımcısı Thomas Peckruhn, sektör genelinde elektrikli otomobiller için gelen siparişlerin bir önceki yıla göre yüzde 50'ye varan oranla daha düşük seyrettiğini söyledi. Uzmanlar, ülke ekonomisinin can damarı olan otomotivdeki krizi, "Almanya'nın kalbi tekliyor" şeklinde yorumladı.