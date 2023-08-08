Poliste Hitler fotoğrafı skandalı

Irkçılığın giderek yükseldiği Almanya'da polis teşkilatında yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Özellikle Hessen Eyaleti'nde NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarının bazılarının polis bilgisayarlarından gönderildiğinin belirlenmesinden sonra üst üste patlayan skandalların bir benzeri Kuzey Ren Vestfalya'nın Recklinghausen kentinde yaşandı.Recklinghausen Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve yaşları 22 ile 25 arasında değişen beş polisin Hitler fotoğrafları ile Nazi sembolleri paylaşmakla suçlandığı öğrenildi. Evlerine baskın düzenlenen polislerin görevden alındığı açıklandı. Eyalette son altı yılda toplam 105 polis memurunun ırkçı tutumları nedeniyle ceza aldıkları kaydedildi.