Söz sahibi olmanıza ihtiyacımız var

Başbakan Scholz, WDR televizyonu için katıldığı programda yeni vatandaşlık yasasına ilişkin bilgi verdi ve Alman vatandaşı olmayanlara çağrıda bulundu. SPD'li siyasetçi, "Herkesi, eğer Alman vatandaşlığına sahip değillerse, şartları yerine getirmeleri halinde Alman vatandaşlığına geçmeye çağırıyorum" dedi.Scholz,"Burada yaşayan, burada çalışan, burada para kazanan, çocukları burada okula gidenlerin de söz sahibi olmasına ihtiyacımız var" dedi. Şansölye, vatandaşlık yasası tasarısının yılsonundan önce Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi'nden geçmesi gerektiğini açıkladı. FRANKFURT