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Giriş Tarihi: 16.9.2023

Söz sahibi olmanıza ihtiyacımız var

Söz sahibi olmanıza ihtiyacımız var

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülke vatandaşlığına sahip olmayan ve şartları yerine getirenleri Alman vatandaşı olmaya davet etti ve yeni yasa için tarih verdi

Başbakan Scholz, WDR televizyonu için katıldığı programda yeni vatandaşlık yasasına ilişkin bilgi verdi ve Alman vatandaşı olmayanlara çağrıda bulundu. SPD'li siyasetçi, "Herkesi, eğer Alman vatandaşlığına sahip değillerse, şartları yerine getirmeleri halinde Alman vatandaşlığına geçmeye çağırıyorum" dedi.



YILSONUNDAN ÖNCE HALLEDİLMELİ
Scholz, "Burada yaşayan, burada çalışan, burada para kazanan, çocukları burada okula gidenlerin de söz sahibi olmasına ihtiyacımız var" dedi. Şansölye, vatandaşlık yasası tasarısının yılsonundan önce Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi'nden geçmesi gerektiğini açıkladı. FRANKFURT
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Söz sahibi olmanıza ihtiyacımız var
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