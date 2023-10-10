Irkçı oylarda patlama yaşandı

Kamuoyuyoklamalarında oy oranları hızla artan ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Hessen ve Bavyera eyaletlerinde pazar günü gerçekleşen seçimde oy oranını ciddi şekilde artırdı. AfD'nin oyları 2018'e kıyasla Hessen'de 5.3 puan artışla yüzde 18.4'e, Bavyera'da ise 4.4 puan artışla yüzde 14.6'ya çıktı. AfD, Hessen'de ikinci, Bavyera'da üçüncü büyük parti konumuna geldi.IRKÇI AfD, Bavyera'da 6 milyon 852 bin 428 seçmenin 2018'de 701 bin 384'ünün oyunu alırken, pazar günkü seçimde geçerli 6 milyon 902 bin 684 seçmenin 1 milyon 999 bin 924'ünün oyunu almayı başardı. Hessen'de ise 2018'de sandık başına giden 2 milyon 942 bin 846 seçmenin 378 bin 692'sinin oyunu aldı. Önceki gün ise AfD, 2 milyon 858 bin 93 seçmenin 518 bin 674'ünün oyunu almayı başardı.HESSEN Eyaleti'nde 2018 seçimleri sonrası beş Türk kökenli milletvekili olmayı başarmıştı. Bu seçimde sayı ikiye geriledi. Yüksel Turgut SPD'den, Yankı Pürsün de FDP'den eyalet meclisine girdi. Bavyera'da ise seçim bölgesini kazanan Yeşiller'in adayı Gülseren Demirel, vekil seçilmeyi başardı. SPD'den Arif ve Halil Taşdelen ile Yeşiller'den Cemal Bozoğlu'nun durumu ise henüz netlik kazanmadı. Mustafa AKBABAPARTİ renklerinden dolayı Almanya'da trafik ışığı koalisyonu olarak adlandırılan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), ülkenin iki eyaletindeki seçimde hezimete uğradı. Üç partinin oyları düştü. FDP, Bavyera'da meclis dışı kaldı. Seçimin diğer kaybedeni iki eyalette de meclise giremeyen Sol Parti oldu. Kazanan ise CDU, ırkçı AfD ile Hür Seçmenler.FEDERAL Hükümet'in büyük ortağı SPD, Hessen'de 2018 seçimlerine kıyasla 4.7 puan oy kaybı yaşadı ve yüzde 15.1 oranında oy aldı. Yeşiller bu seçimde 5 puan kaybetti. Partiye sandıktan yüzde 14.8 oranında oy çıktı. FDP, 2018'e kıyasla 2.5 puanlık düşüş yaşadı ve kıl payı meclise girebildi. Hessen'de Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oylarını yüzde 27'den yüzde 34.6'ya yükseltti.BAVYERA'DA da SPD, Yeşiller ve FDP kaybeden tarafta yer aldı. SPD'nin oyları 2018'e kıyasla 1.3 puan eridi ve yüzde 8.4'te kaldı. Yeşiller 3.2 puan düşüş yaşayıp seçmenden yüzde 14.4 oy aldı. 2.1 puan oy kaybı olan FDP, yüzde 3 oy alınca meclise giremedi. İktidardaki CSU, seçmenden yüzde 37 oy alıp birinci parti çıktı. Hür Seçmenler oylarını 4.2 puan artışla 15.8'e yükseltip ikinci parti oldu.