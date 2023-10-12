Cami tehditçisi serbest kaldı

Altı yıldır Almanya'nın Hessen, Baden Württemberg, Kuzey Ren Vestfalya (NRW) ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki camilere, ırkçı ve İslamofobi içerikli NSU 2.0 imzalı tehdit mektupları gönderen kişi sonunda yakalandı. Osnabrück Savcılığı ile polis, 50 yaşında olan Alman'ın Hagen'deki evinde 5 Ekim günü arama yapıldığını, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini açıkladı.Düzenlenen basın toplantısında, tüm mektupların Osnabrück'ten postalandığı ve aynı şehirdeki bir ailenin ismi kullanılarak kaleme alındığı belirtildi. Şüphelinin, 2016 yılında söz konusu aile ile yaptığı alışverişte zarara uğradığı, bu yüzden söz konusu yolu seçip ailenin adını lekelemek istediği aktarıldı. Polis, ticari faaliyet yürüten ailenin, mektuplardan dolayı 100 bin euro zarara uğradığını ifade etti.POLİS ve savcı, failin tek başına hareket ettiğini, adamın eylemleri için aşırı sağcı emare bulunmadığını dile getirip, "Siyasi motivasyon göz ardı edilebilir" açıklaması yaptı. Savcılık fail hakkında hakaret, iftira, anayasaya aykırı semboller kullanma ile kadının fotoğrafını izinsiz kullandığı için Sanat Telif Hakları Yasası'nı ihlal etmekten soruşturma başlattı. Gözaltına alınan failin serbest bırakıldığı bildirildi.