Şampiyon ringe veda ediyor

Dünya şampiyonu boksörümüz Fırat Arslan, bugün ringlere veda ediyor. Almanya'nın Göppingen kentinde ringe çıkacak olan Arslan, 23 maçın 22'sini nakavtla kazanan Edin Pualo ile karşılaşacak. WBA Altın Dünya Şampiyonluğu kemer karşılaşması, EWS Arena'da yapılacak.KARŞILAŞMA için Erzurum Palandöken'de kampa giren Arslan, Almanya'ya döndü. Kendisine ait spor salonunda çalışmalarına devam eden Arslan, karşılaşma öncesi rakibiyle basın önüne geçti. 67 profesyonel boks maçına çıkmış olan sporcumuz, karşılaşmaya hazır olduğunu belirtti ve "Ringlere altın kemerle veda etmek istiyorum" dedi.