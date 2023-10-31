Soykırım iftirasına geçit vermediler

Ermenilere yakın bir grup tarafından üç gün için izin alınıp 2018 yılında dikilen sözde soykırım anıtı hâlâ kaldırılmayınca, Köln'de yaşayan Türkler isyan etti. Öncü Gençlik Almanya, TGB ve Vatan Partisi Almanya teşkilatları protesto gösterisi düzenledi. Kurt Rossa Meydanı'na ellerinde Türk bayraklarıyla gelen protestocular, "Yasadışı anıt kaldırılsın" dedi. Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım, "Anıt için üç günlüğüne izin alınmıştı. Tarihimizi soykırımla itham eden bu provokasyon anıtıyla yaşamayacak, kaldırılmasını sağlayacağız. Köln Belediyesi'ne 'Bir an önce kaldır' çağrısında bulunuyoruz" dedi.