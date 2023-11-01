Berlin Filarmoni’de görkemli kutlama

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlaması için Berlin Filarmoni Orkestrası Salonu'nu seçti. Büyükelçi Ahmet Başar Şen'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı. 80 müzisyenden oluşan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) unutulmaz bir konser verdi.Şenkutlamada yaptığı konuşmada, yıkılan bir cihan imparatorluğunun küllerinden, çağdaş ilkelere dayanan modern bir ulus devlet doğduğunu söyledi. Şen, "Bugün girdiğimiz ikinci yüzyılımız, her alanda küresel düzlemde en ileri seviyeye getirecek bir yol haritasını içermektedir. Bu vizyon, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır" dedi.ŞEN, Türkiye'nin gelecek yüzyılda demokrasisi örnek alınan, yeşil ve dijital dönüşümü başarmış, sürdürülebilir kalkınma modelini benimsemiş bir ülke olarak ilerlemeyi sürdüreceğini kaydetti. Büyükelçi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olmasının Almanya'nın çıkarına olduğunu belirtti, "Bu stratejik hedefimize ulaşmak için Almanya'nın bize destek vermesi rasyonel dış politikanın gereğidir" diye konuştu.