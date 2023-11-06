Her sorunu göçe bağlamayın

ALMAN Hükümeti'nin Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali Radovan, ülkedeki tüm sorunların nedeni olarak göç ve göçmenlerin gösterilmesini eleştirdi. Bakan, "Göç her gün ülkemizdeki tüm sorunların nedeni olarak gösterilmesi uyuma zarar veriyor. Mültecileri kabul etmek için güvenilir yapılara, çılgınca yükselip alçalmayan uyum önlemlerine ihtiyacımız var" dedi.BUGÜN Başbakan Olaf Scholz, eyalet başbakanları ile bir araya gelecek ve ülkeye gelen mülteciler ile göçmen sayısını azaltmaya yönelik tedbirleri ele alacak. Hükümet, suç işleyen ve iltica başvurusu kabul edilmeyenlerin hızla sınır dışı edilmesi amacıyla göç paketi hazırlamıştı. Ülkede kalma şansı yüksek olanların çalışma hayatına katılımının hızlandırılması da pakette yer almıştı.