Yarışmada biri de Dilara’yı gözetleyecek

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse'nin eşi Dilara Kruse (31), Sat 1 televizyonunda yayınlanan yarışmaya katıldığını duyurdu. Cumartesi günü başlayacak olan yarışma için Dilara iddialı konuştu. Dürüstlüğüyle puan toplayacağını ve her düşündüğünü ifade etmesiyle öne çıkacağını dile getirdi. Yarışmanın takipçileri ise daha önce sosyal medya hesabından kavgacı kimliği ile tanıdıkları Dilara'nın yarışmada da aynı tavrı sergileyeceğini ve çok kavga izleyeceklerini ifade etti. Yarışmaya daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı Savaş Koç'un sosyal medya fenomeni olan kızı Yeliz Koç (29) katılmıştı.