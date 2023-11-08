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Giriş Tarihi: 8.11.2023

Yarışmada biri de Dilara’yı gözetleyecek

Cengiz PARLAYAN
Yarışmada biri de Dilara’yı gözetleyecek

Yeliz Koç’tan sonra Dilara Kruse de ‘Biri Bizi Gözetliyor’ isimli yarışmanın Almanya versiyonuna dahil oldu. Dilara’nın katılımını duyanlar, ‘Çok kavga göreceğiz” dedi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse'nin eşi Dilara Kruse (31), Sat 1 televizyonunda yayınlanan yarışmaya katıldığını duyurdu. Cumartesi günü başlayacak olan yarışma için Dilara iddialı konuştu. Dürüstlüğüyle puan toplayacağını ve her düşündüğünü ifade etmesiyle öne çıkacağını dile getirdi. Yarışmanın takipçileri ise daha önce sosyal medya hesabından kavgacı kimliği ile tanıdıkları Dilara'nın yarışmada da aynı tavrı sergileyeceğini ve çok kavga izleyeceklerini ifade etti. Yarışmaya daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı Savaş Koç'un sosyal medya fenomeni olan kızı Yeliz Koç (29) katılmıştı.
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Yarışmada biri de Dilara’yı gözetleyecek
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