Almanya ateşkese karşı

Gazze'de katliam sürerken, İslam ve Arap dünyasından ateşkes talebi geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu talebi doğru bulmadığını söyledi. Scholz, "Bu, İsrail'in, Hamas'ın toparlanmasına izin vermesi anlamına geliyor. Hamas'ın tekrar füze imal edip saldırmasına izin verilmemeli" dedi. Scholz, iki devletli çözümün hala mümkün olduğuna inandığını, bunu mümkün kılan perspektifin olması gerektiğini ifade etti.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise bu çağrıda bulunanların İsrail'in güvenliğini nasıl garanti altına alabileceği sorusuna cevap vermelerini istedi. Baerbock, "Masum çocukların ve insanların korkunç acılar çekmekle kalmayıp öldüğü bu korkunç durumda, duygu içinde yapılan ateşkes çağrılarını tamamen anlıyorum. Ancak bu tür çağrılar, insanların gerçekten güvenlik ve barışı garanti altına almalarına yardımcı olmak için yeterli değildir" dedi. BERLİN