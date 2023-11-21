Almanlar köylere göç etmeye başladı

Almanya'da nüfus bakımından en kalabalık eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya'da yapılan bir araştırma, kentlerden köye göçün arttığını ortaya koydu. Bertelsmann Vakfı'nın araştırmasına göre, büyük şehirlerdeki pahalı konut ve iş dünyasında artan dijitalleşmeyle birlikte evden çalışma imkânının sunulması insanların köylerde yaşamasına neden oldu. Göçte, koronavirüs salgınıyla birlikte daha fazla alan ve dış mekâna erişim isteğinin de etkisi oldu. Vakıf, geçmişte eğitim ve öğrenim için kırsaldaki evlerini terk edenlerin şu an hayatlarının başka evrelerinde olduğunu, genç ailelerin yeşil bir çevrede, uygun fiyatlı konut aradığını bu nedenle köylere yöneldiğini açıkladı.