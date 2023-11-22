Bütçe krizi derinleşiyor

Almanya Maliye Bakanlığı'nda bütçeden sorumlu müsteşar Werner Gatzer bakanlıklara mektup gönderdi ve tüm federal bütçede gelecekte harcama taahhütlerinin geçici olarak dondurulduğunu belirtti. Mektupta, başlangıçta sadece İklim ve Dönüşüm Fonu için geçerli olan bütçe dondurma uygulamasının genişletildiği aktarıldı.Karardansonra bakanlıklar tarafından talep edilen harcamalara, özel münferit durumlarda izin verileceği vurgulandı. Anayasa Mahkemesi, hükümetin Kovid-19 salgını döneminden kalma kullanılmamış krediyi iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna karar vermiş, durum bütçede 60 milyar euro'luk açık oluşturmuştu. BERLİN