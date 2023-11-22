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Giriş Tarihi: 22.11.2023

Bütçe krizi derinleşiyor

Bütçe krizi derinleşiyor

Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından Alman koalisyon hükümetinin bütçe krizi dramatik hale geliyor. Federal bütçedeki harcama taahhütleri donduruldu

BAKANLIKLAR UYARILDI
Almanya Maliye Bakanlığı'nda bütçeden sorumlu müsteşar Werner Gatzer bakanlıklara mektup gönderdi ve tüm federal bütçede gelecekte harcama taahhütlerinin geçici olarak dondurulduğunu belirtti. Mektupta, başlangıçta sadece İklim ve Dönüşüm Fonu için geçerli olan bütçe dondurma uygulamasının genişletildiği aktarıldı.

ÖZEL DURUMA BAKILACAK
Karardan sonra bakanlıklar tarafından talep edilen harcamalara, özel münferit durumlarda izin verileceği vurgulandı. Anayasa Mahkemesi, hükümetin Kovid-19 salgını döneminden kalma kullanılmamış krediyi iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna karar vermiş, durum bütçede 60 milyar euro'luk açık oluşturmuştu. BERLİN
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Bütçe krizi derinleşiyor
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