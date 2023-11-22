Netanyahu Hollanda’ya yargılanmaya gelecek

SABAH'Akonuşan Tunahan Kuzu, "Gözümde Binyamin Netanyahu yıllar boyu planlı şekilde adaleti ayaklar altına alan zalim, bebek katledecek kadar hissiz ve yargılanması gereken bir alçak" dedi. Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması gerektiğini söyleyen Kuzu, "Netanyahu, Rutte'nin İsrail ziyaretinde Hollanda'ya geleceğini söyledi. Ziyarete değil, UCM'de yargılanmaya gelmeli" dedi.Netanyahu'nun Hamas'ı terör örgütü, Hamas üyelerini ise terörist olarak nitelediğini söyleyen Kuzu, "Asıl terörist olan Netanyahu'nun kendisidir. Öldürülen çocuklar, yerle bir edilen Gazze var. Bir grubu hedef alıyorsanız tüm ülkeyi yok edemezsiniz. Orada 75 yıldır zulüm var. Zulmü, Filistinlilerin nasıl bir hayat sürdüğünü ben gidip yerinde gördüm. Açık bir hapishanedir orası. Özgürlüğünüz başkalarının elindedir" diye konuştu.Rusya'nın Ukrayna'da bir hastaneyi bombaladığında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'Bu bir insanlık ve savaş suçudur' dediğini hatırlatan milletvekili Kuzu, "Peki, bugüne kadar Gazze de okulların, hastanelerin bombalanmasında, binlerce çocuğun öldürülmesi konusunda neden sessiz. Ukrayna için söylediklerini Gazze için neden söylemiyor. İnsanlık ve savaş suçu Müslümanlara yapıldığında suç değil midir?" diye sordu.Kuzu,"AB devlet ve hükümet başkanları yaptıkları açıklamalarda İsrail'in yanında olduklarını söylüyorlar. Bu söylemin ve tutumun değişmesi için kamuoyuna çok büyük görevler düşmekte. Siyaset, kamuoyunun tutumuna göre yön alır. Her bireye bu konuda büyük sorumluluk düşmekte. Yarın Dışişleri Komisyonu'nda İsrail - Gazze konusu ele alınacak. İsrail'in suçuna ortak olan ülkelerin yargılanmasını gündeme getireceğiz. Suç ortağı olan ve İsrail'e göz yuman her ülke yargılanmalı" dedi.