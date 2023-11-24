Genç panzerlere ırkçı saldırı

Endonezya'da devam eden U17 Dünya Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan Almanya'nın göçmen kökenli futbolcuları, sosyal medyada ırkçıların hedefi oldu. Maçın ardından siyahi oyuncular Hermann, Brunner, Kabar ve Harchaoui'nin birlikte verdiği zafer pozunun Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) sosyal medya hesabında yayınlanmasından sonra yorumlara ırkçı ifadeler bırakıldı. DFB, "U17'lerimizdeki çeşitlilikten gurur duyuyoruz. Eğer bu değerleri paylaşmıyorsanız, lütfen bizi takip etmeyi bırakın" açıklamasında bulundu.