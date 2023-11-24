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Giriş Tarihi: 24.11.2023

Genç panzerlere ırkçı saldırı

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Genç panzerlere ırkçı saldırı

21 oyuncusundan 11’i yabancı olan Almanya’nın U17 milli futbol takımı, galip gelinen maç sonrası ırkçı saldırıya uğradı. Millilere, sosyal medyadan hakaret yağdı

Endonezya'da devam eden U17 Dünya Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan Almanya'nın göçmen kökenli futbolcuları, sosyal medyada ırkçıların hedefi oldu. Maçın ardından siyahi oyuncular Hermann, Brunner, Kabar ve Harchaoui'nin birlikte verdiği zafer pozunun Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) sosyal medya hesabında yayınlanmasından sonra yorumlara ırkçı ifadeler bırakıldı. DFB, "U17'lerimizdeki çeşitlilikten gurur duyuyoruz. Eğer bu değerleri paylaşmıyorsanız, lütfen bizi takip etmeyi bırakın" açıklamasında bulundu.
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Genç panzerlere ırkçı saldırı
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