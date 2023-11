Herr Scholz: Kızım nerede?

Berlin'de12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızı Nilüfer'den tam 4 yıldır haber alamayan Maide Aktaş'ın evlat nöbeti sürüyor. Aktaş, bu kez kızını gündeme getirmek ve PKK terörüne dikkat çekmek için Yeşiller Partisi'nin kongresinin yapıldığı Karlsruhe'ye gitti. Kongrenin yapıldığı DM Arena'ya girmek isteyen anneye yetkililer izin vermedi.Almanya'daki yetkililerin her zamanki gibi üç maymunu oynadıklarını söyleyen anne Maide Aktaş, bazı partilerin de "işçi partisi" diyerek açık açık PKK'yı desteklediklerini savundu. PKK'nın birçok Alman vatandaşını da kandırdığını söyleyen Aktaş, "Ben Türk vatandaşı olduğum için bana antipati duyabilirler. Ama PKK kendi çocukları için de tehdit" dedi.Buna rağmen Alman siyasilerin PKK'ya karşı bu kadar duyarsız kalmalarına anlam veremediğini belirten Aktaş, Başbakan Olaf Scholz'a seslendi. Aktaş, "Sayın Başbakan, kızım Nilüfer nerede? Kızımın nerede olduğunu bana söylemekle yükümlüsünüz, bu sizin göreviniz. İnsanlık adına kızımın nerede olduğunu, yaşayıp yaşamadığını öğrenmek istiyorum" diye konuştu.AKTAŞ, "Kızımı PKK değil de DAEŞ terör örgütü götürmüş olsaydı Alman devleti o zaman arardı. PKK'ya karşı bu duyarsızlık beni kahrediyor. Ben bir anneyim, kızımı çok özlüyorum. Kızımı ararken kanser oldum, 3 yıl içinde 5 kez ameliyat geçirdim. Ama asla pes etmeyeceğim, her yolu deneyeceğim, bu can bu bedende olduğu sürece, bütün kapıları zorlayacağım" dedi. KARLSRUHE