Türk kökenli 4 aday mecliste

Hollanda'da150 üyesi olan Temsilciler Meclisi için yapılan seçimde seçilen adaylar Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) Lideri, PKK'ya yakınlığıyla bilinen aday Dilan Yeşilgöz, Yeni Sözleşme Partisi'nden İsa Kahraman, DENK Partisi'nden Doğukan Ergin ve Yeşil Sol (GL) / İşçi Partisi ittifakının adayı Songül Mutluer oldu.Türk kökenli adayın yarıştığı seçimlerde geriye kalan diğer 36 adayın meclise girip giremeyeceği tercihli oylara bağlı. Adayların durumu Yüksek Seçim Kurulu'nun 1 Aralık'ta yapacağı resmi açıklamasıyla belli olacak. Erken genel seçimleri aşırı sağcı, Müslüman ve yabancı karşıtı Gert Wilders'in liderlik yaptığı Özgürlük Partisi (PVV) kazanmıştı.