Uyum müsteşarının başını yediler

fikir özgürlüğü katliamının son kurbanı, Schleswig Holstein Eyaleti'nin Uyum Müsteşarı Marjam Samadzade oldu. Samadzade (50), İnstagram'da İsrail'i eleştiren bir paylaşımı beğenip altına, "Bu açık sözler için teşekkürler" diye yazınca, anında görevinden uzaklaştırıldı. Samadzade'nin Ratzeburg Mahkemesi'nde hakimliğe geri döneceği öğrenildi.Samadzade'nin cadı avına maruz kalmasına neden olan paylaşım ise gazeteci yazar Alice Hasters'ten geldi. Aşırı sağcı İsrail hükümetinin uluslararası hukuku çiğnediğini belirten Hasters, İsrail'in Filistin'e dönük saldırılarını, "İsrail hükümetini ve uluslararası hükümetlerin bu eylemlere verdiği sınırsız dayanışmayı eleştiriyorum" sözleriyle eleştirdi.GAZZE'DE binlerce çocuğun öldürüldüğüne değinen gazeteci Hasters, "İnsan hakları örgütleri bir soykırım uyarısında bulunuyor" dedi. Almanya'nın tutumu karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadığını ve şoke olduğunu belirten Hasters, "Anlaşılan Almanya, antisemitizmle Müslüman ve Filistin düşmanlığını yaymak suretiyle mücadele etmek istiyor" yorumunu yaptı.UYUMMüsteşarı Marjam Samadzade, Hasters'in Instagram'daki paylaşımını beğenerek, "Bu açık sözler için teşekkürler" yazdı. Müsteşarın bu paylaşımı üzerine Yeşiller Partili Uyum Bakanı Aminata Toure harekete geçerek, "Bu paylaşım hükümetimizin görüşünü yansıtmıyor. Biz, kendini savunma hakkı olan İsrail'in yanındayız" diyerek müsteşarı görevden aldı.