İsmi Bremen’de meydana verildi

Federal Liyakat Madalyası sahibi olan Mustafa Karabacak, Aralık 2021'de 84 yaşında iken yaşamını yitirmişti. Mustafa Karabacak'ın ismi, Bremen kentinin Gröpelingen semtinde bir meydana verildi. Yapılan törene Gröpelingen semti meclis üyeleri, Karabacak ailesi ve semtteki Türkler katıldıKarabacak'ın kızı Halime Cengiz, babasının isminin yaşadığı semte verilmesinin kendileri için bir gurur olduğunu belirterek, "Babam Bremen'de çok güzel işler yaptı. İz bırakan insanlardan oldu. Onunla hep gurur duyduk. Bundan sonra isminin burada yaşayacak olması ne güzel" dedi.