Polis şiddetine başsavcı bile isyan etti: Vurmadan önce konuşsaydın

Almanya'da orantısız güç kullanan polisleri korumasıyla bildiğimiz savcılardan bu kez farklı tutum geldi. Dortmund kentinde 8 Ağustos 2022 günü polis kurşunlarına hedef olarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki Mouhamed Lamin Drame'nin 19 Aralık'ta görülecek davası öncesi Dortmund Başsavcısı Carsten Dombrecht, yaşanan duruma isyan etti.BAŞSAVCI, "Polis operasyonu her zaman orantılılık ilkesine dayanır. Bu da en hafif araçların seçilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu olayda bu sağlanamamıştır" dedi. Biber gazı, elektroşok tabanca kullanılmadan önce iletişim ve müzakere ekibinin devreye sokulabileceğini de ifade eden Başsavcı, "Haklı bir neden olmaksızın vuruldu" dedi. Gencin 3. şahıslar için tehlike arz etmediği de belirtildi.Mouhamed,12 polisin katıldığı operasyonda makineli tüfekle ateş açılması sonucunda yaşamını yitirdi. Polisler, Mouhamed'in yerleştirildiği gençlik merkezinde karnına bıçak dayadığı gerekçesiyle olay yerine çağırıldı. Operasyonda biber gazıyla müdahalenin ardından şok tabancası kullanıldı. Kaçmaya başlayan Mouhamed, Fabian S. adlı polisin 1.8 saniyede makineli tüfekle beş el ateş etmesi sonrası öldü.BEŞ polisin yargılanacağı davada Fabian S., adam öldürmekle suçlanırken, Thorsten H. (54), Markus B. (33), Jeannine B. (31) ile Pia B. (28), "tehlikeli adam yaralama" ve "tehlikeli adam yaralamaya teşvik" iddiasıyla yargılanacak. Söz konusu polisler, olayın ardından Mouhamed'in bıçakla üzerlerine yürüdüğünü iddia etmişlerdi. Görgü tanıkları bu iddiayı çürütmüştü. Olayın ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de silinmişti.