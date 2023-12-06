Kemer sıkıldı teşvikler durdu

Anayasa Mahkemesi kararından sonra bütçesinde 30 milyar euro'luk açık oluşan Almanya, tasarruf tedbirlerini bir bir devreye sokmaya başladı. Önce bakanlık projeleri şimdi ise teşvikler donduruldu. Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Dairesi (BAFA), dokuz teşvik programının dünden itibaren askıya alındığını açıkladı, durumun önce başvuranları etkilemeyeceği belirtildi.Dondurulan teşvikler, verimli ısıtma şebekeleri, konut dışı binalar, tesisler için enerji danışmanlığı, ekonomide enerji ve kaynak verimliliği için federal fon, ısı pompası geliştirme programı, sanayi ve belediyelerde bisikletle yük taşımacılığına yönelik e-kargo bisikletlerinin teşviki, rüzgâr enerjisi için enerji şirketleri finansman programları oldu. Elektrikli otomobil teşviki kapsam dışı bırakıldı.Maliye Bakanı Christian Lindner, sosyal yardım parası olan Vatandaş Parası'ndaki artışın gözden geçirileceğini açıkladı. Muhalefetteki Birlik Partileri (CDU/CSU), yüksek buldukları yardımın artırılmayarak işsizlerin işe teşvik edilmesini istedi. 3,9 milyonu çalışabilir durumda olan 5,5 milyon işsizden, 100 bininin iş hayatına kazandırılmasıyla yılda 1,3 milyar euro tasarruf sağlanacağı hesabı yapıldı.