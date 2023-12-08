Buz dağının görünen yüzüyüm

Kars'tan dört yaşındayken Almanya'ya gelip öğretmen olan Nejla Coşkun, gönüllü çalışmalarından dolayı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in elinden Liyakat Nişanı aldıktan sonra SABAH'a konuştu. Coşkun, "Almanya'da yaşamları zor olan göçmenlerin hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyorum. Hiçbir karşılık beklemeden sessizce çalışan çok sayıda Türk kadını var. Buz dağının görünen yüzüyüz" dedi.Aşağı Saksonya Türk Toplumu (TGN) Başkanı Yardımcısı da olan Nejla Coşkun, "Özellikle Alman ve Türk toplumu arasında kalan ve kendini bulmaya çalışan gençlere el uzattım. Türk ve göçmen gençlerin Almanya'ya uyum sağlaması ve meslek sahibi olmaları için çeşitli projeler yaptım. Ayrıca farklı dinlerden insanların kaynaşması için etkinlikler düzenliyorum. Gençleri seviyorum" diye konuştu.Coşkun, yaptığı çalışmaların takdir edilmesi ve ödüllendirilmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi ve "Bir Türk kadını olarak çok gururluyum. Nice insanlarımız var, çok güzel kültürel ve sosyal faaliyetler yapıyorlar. Verilen destekten dolayı herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Nejla Coşkun, eyalet yönetimi tarafından da projelerinden dolayı ödüllendirilmişti.