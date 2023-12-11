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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Çifte vatandaşlıktan geri dönüş olmayacak

Fatih YILMAZ
Çifte vatandaşlıktan geri dönüş olmayacak

Yeşiller Milletvekili Melis Sekmen, herkese çifte vatandaşlık imkanı sağlayan yasa tasarısının yeni yıla sarkacağını açıkladı. Sekmen, “Ancak yasadan geri dönüş söz konusu değil” dedi

HAKSIZLIK VARDI
Tasarının geçtiğimiz hafta meclise geldiğini ve tartışıldığını söyleyen Yeşiller Federal Milletvekili Melis Sekmen, "Bu yasa Türk toplumu için çok önemli" diye konuştu. 60 yıl önce gelen ilk nesil Türklerin Almanya'nın kalkınmasına çok büyük katkı sağladığını hatırlatan Sekmen, "Diğer ülke vatandaşları çifte vatandaş olabilirken, Türklere bu hak verilmiyordu" dedi.




ŞUBAT'TA GELİYOR
Bunun büyük bir haksızlık olduğunu kaydeden Melis Sekmen, "Yeni yılda, en geç şubat ayında çıkaracağımız bu yasayla bu haksızlığı ve doğru gitmeyen durumu sonlandırmak istiyoruz" diye konuştu. Sekmen, ana muhalefet partisi Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve ırkçı AfD'nin engellemelerine rağmen yasa tasarısının geçmesi için hükümetin elinden geleni yapacağını söyledi. Sekmen, bu konuda hükümetin yoğun çaba göstereceğini ifade etti.

MÜLTECİLER ÇALIŞABİLECEK
Almanya'daki milyonlarca göçmenin işgücüne ve sosyal hayata katılmasını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Sekmen, "Gelen mültecilerin birçoğu çalışmak istiyor ama çalışamıyor. Sosyal hayat içerisinde de bu nedenle fazlaca zorlanıyorlar. Mülteci yasasını değiştireceğiz. Bu konuda elimizden geleni yapacağız. Artık mültecilerin çalışmaya başlaması için 6 ay beklemesine gerek olmayacak, çok kısa sürede istihdam piyasasına dahil olacaklar" dedi.
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Çifte vatandaşlıktan geri dönüş olmayacak
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