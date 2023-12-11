Çifte vatandaşlıktan geri dönüş olmayacak

Tasarınıngeçtiğimiz hafta meclise geldiğini ve tartışıldığını söyleyen Yeşiller Federal Milletvekili Melis Sekmen, "Bu yasa Türk toplumu için çok önemli" diye konuştu. 60 yıl önce gelen ilk nesil Türklerin Almanya'nın kalkınmasına çok büyük katkı sağladığını hatırlatan Sekmen, "Diğer ülke vatandaşları çifte vatandaş olabilirken, Türklere bu hak verilmiyordu" dedi.Bununbüyük bir haksızlık olduğunu kaydeden Melis Sekmen, "Yeni yılda, en geç şubat ayında çıkaracağımız bu yasayla bu haksızlığı ve doğru gitmeyen durumu sonlandırmak istiyoruz" diye konuştu. Sekmen, ana muhalefet partisi Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve ırkçı AfD'nin engellemelerine rağmen yasa tasarısının geçmesi için hükümetin elinden geleni yapacağını söyledi. Sekmen, bu konuda hükümetin yoğun çaba göstereceğini ifade etti.Almanya'daki milyonlarca göçmenin işgücüne ve sosyal hayata katılmasını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Sekmen, "Gelen mültecilerin birçoğu çalışmak istiyor ama çalışamıyor. Sosyal hayat içerisinde de bu nedenle fazlaca zorlanıyorlar. Mülteci yasasını değiştireceğiz. Bu konuda elimizden geleni yapacağız. Artık mültecilerin çalışmaya başlaması için 6 ay beklemesine gerek olmayacak, çok kısa sürede istihdam piyasasına dahil olacaklar" dedi.