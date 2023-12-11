Haberler Avrupa Haberleri Türk genci trenin altında kalıp öldü
Giriş Tarihi: 11.12.2023

Türk genci trenin altında kalıp öldü

MEHMET UZUN
Türk genci trenin altında kalıp öldü

Almanya’nın Delmenhorst kentinde yaşayan 25 yaşındaki Onur Karakaya tren istasyonunda trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisi olan Onur Altınkaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Bremen Üniversitesi'nde okuyan, ancak pandemi nedeniyle eğitimine bir süre ara veren Elazığlı Onur'un ani ölümü ailesini ve sevenlerini şok etti. Delmenhorst polisi, Türk gencinin intihar etmiş olabileceğinden şüpheleniyor.
Gencin bir akrabası Onur'un henüz bir hafta önce Türkiye'den döndüğünü belirterek, "Vefat ettiği gün ailesiyle yemek yedi. Akşam üzeri hava alma bahanesiyle evden ayrıldı. Bir süre sonra polis geldi ve bize Onur'un trenin altında kalarak öldüğünü söyledi" dedi. Genç, Elazığ'da toprağa verilecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk genci trenin altında kalıp öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA