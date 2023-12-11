Türk genci trenin altında kalıp öldü

Üniversite öğrencisi olan Onur Altınkaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Bremen Üniversitesi'nde okuyan, ancak pandemi nedeniyle eğitimine bir süre ara veren Elazığlı Onur'un ani ölümü ailesini ve sevenlerini şok etti. Delmenhorst polisi, Türk gencinin intihar etmiş olabileceğinden şüpheleniyor.Gencin bir akrabası Onur'un henüz bir hafta önce Türkiye'den döndüğünü belirterek, "Vefat ettiği gün ailesiyle yemek yedi. Akşam üzeri hava alma bahanesiyle evden ayrıldı. Bir süre sonra polis geldi ve bize Onur'un trenin altında kalarak öldüğünü söyledi" dedi. Genç, Elazığ'da toprağa verilecek.