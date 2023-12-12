Gençlik dairesi üç çocuklarını aldı

Dinslaken kentinde yaşayan Özcan ailesinin üç çocukları Talha Hamza (12), Ensar Elyasa (11) ve Ebrar Eymen (10) gençlik dairesi tarafından alındı. Baba Hakan Özcan (49), "Çocuklarım anneleri ile sorun yaşadığını belirtip beni aradı. İmam nikâhlı eşimin yanına götürdüm.Çocuklar onunla da sorun yaşadılar. Tartışınca, iki oğlumu alıp dışarı çıktım. Geri geldiğimizde eve alınmadık. Ertesi gün gençlik dairesi bizi çağırdı. İmam nikâhlı eşim, çocukları Türkiye'ye kaçıracağım iddiasında bulunmuş. Bu şikâyet üzerine üç çocuğumuzu da aldılar" dedi.