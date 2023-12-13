4 gün çalışmayı benimsediler

Avrupa'da uzun zamandır tartışılan, aynı ücrete haftada beş gün yerine dört gün çalışma modeli Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) öncelikleri arasına girdi. Berlin Eyaleti Çalışma ve Sosyal İşler Senatörü Cansel Kızıltepe, sistemi savundu ve "Hayatımızı işimize değil, işimizi hayatımıza uyarlamamız gerekiyor" dedi.Bunun için sektöre özgü yeni modellere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Kızıltepe, "Haftada beş gün 40 saatlik çalışma gökten zembille inmedi. Bunun için çok mücadele edilmesi gerekti. Sendikalar, Jusos (SPD'nin gençlik teşkilatı) ve İşgücü İçin Çalışma Grubu ile konseptler geliştirmeyi kararlaştırdık" diye konuştu. BERLİN